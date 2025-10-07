Популярни
  3. Кения се цели в световна доминация с мащабен план за 2026 г.

  • 7 окт 2025 | 11:58
Федерацията по лека атлетика на Кения (Athletics Kenya) представи мащабен план, който цели да гарантира продължаващия успех на страната на световната сцена, разкри нейният президент Джаксън Тувей.

Ръководният орган поддържа всички в готовност, особено с оглед на натоварения календар от състезания по лека атлетика през следващата година.

Изявлението на Тувей идва след блестящото представяне на Кения на завършилото Световно първенство в Токио, където отборът спечели 11 медала (седем златни, два сребърни и два бронзови).

Този актив отреди на Кения второ място в общото класиране след САЩ, които завоюваха 26 медала, и затвърди статута ѝ на безспорен гигант в леката атлетика на Африка.

Тувей заяви, че сезон 2026 ще бъде един от най-натоварените.

"Следващата година ще бъде много натоварена по отношение на леката атлетика. Имаме седем събития от Световните серии на World Athletics, като се започне със Световното първенство по крос-кънтри през януари“, каза Тувей.

"Имаме и други състезания, в които ще участваме, като Игрите на Британската общност, Младежките олимпийски игри, градски маратони, Диамантената лига, а тук, в Кения, имаме Kip Keino и Sirikwa Classic“, добави той.

Световното първенство по крос-кънтри е насрочено за 10 януари в Талахаси, Флорида, докато Игрите на Британската общност ще се проведат в Глазгоу, Шотландия, от 23 юли до 2 август.

Младежките олимпийски игри ще се състоят в Дакар, Сенегал, от 31 октомври до 13 ноември, а сезонът на Диамантената лига започва на 23 май в Китай.

От 11 до 13 септември Будапеща ще бъде домакин на първото Световно първенство по Ultimate, което е друго ключово събитие в календара.

Снимки: Gettyimages

