  Sportal.bg
  Добруджа
  Добруджа се раздели с крило

  • 7 окт 2025 | 09:58
  • 969
  • 1
Добруджа се раздели с крило

Намиращият се на последното 16-о място в efbet Лига отбор на ПФК Добруджа се раздели с Октай Хамдиев по взаимно съгласие, съобщиха от клуба. 25-годишното крило от Шумен записа от началото на сезона едва 24 минути на терена, като това се случи още в първия кръг на първенството при гостуването на Локомотив (Пловдив), загубено с 0:1. От този момент до днес той или е бил на пейката, или изобщо не е попадал в групата.

В Добруджа още мислят за оставката на Орела

Хамдиев, който е юноша на Септември (София), пристигна от Хебър (Пазарджик), където обаче добрата му форма беше нарушена от дълго отсъствие, причинено от скъсани връзки на коляното.

Иначе в професионалния футбол от сезон 2018/19 насам той има 150 мача, 13 гола и 14 асистенции, като е играл за Септември, Хебър и Добруджа. Предвид момента, в който си разтрогва договора, футболистът ще трябва да изчака до отварянето на трансферния период, за да подпише с нов клуб.

