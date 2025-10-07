Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  В Добруджа още мислят за оставката на Орела

В Добруджа още мислят за оставката на Орела

  • 7 окт 2025 | 09:37
  • 175
  • 0

Ръководството на Добруджа е в шах от хвърлената оставка от треньора Атанас Атанасов. Специалистът показа на всички как трябва да се носи отговорност и заяви, че ръководството ще трябва да реши бъдещето му след домакинското поражение с 0:2 от Арда. След него новакът в елита се закотви на последно място в класирането.

Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката
Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

Орела посочи, че на отбора е нужна промяна и затова подава оставка. В последните 7 шампионатни двубоя отборът не познава вкуса на победата, като още не е печелил в Добрич.

"Във вторник ще имаме решение по треньорския въпрос", лаконичен бе пред колегите от "Тема Спорт" спортният директор на Добруджа Енгибар Енгибаров.

Иначе Атанасов е от доста време в клуба, като дори е изпълнявал и шефска роля. Затова дори оставката му като наставник да бъде приета, то се очаква да продължи да заема някаква длъжност при добричлии.

След паузата в първенството на отбора предстои домакинство на ЦСКА. Мачът на стадион "Дружба" е на 19 октомври, неделя, от 15:00 часа.

