В Добруджа още мислят за оставката на Орела

Ръководството на Добруджа е в шах от хвърлената оставка от треньора Атанас Атанасов. Специалистът показа на всички как трябва да се носи отговорност и заяви, че ръководството ще трябва да реши бъдещето му след домакинското поражение с 0:2 от Арда. След него новакът в елита се закотви на последно място в класирането.

Орела посочи, че на отбора е нужна промяна и затова подава оставка. В последните 7 шампионатни двубоя отборът не познава вкуса на победата, като още не е печелил в Добрич.

"Във вторник ще имаме решение по треньорския въпрос", лаконичен бе пред колегите от "Тема Спорт" спортният директор на Добруджа Енгибар Енгибаров.

Иначе Атанасов е от доста време в клуба, като дори е изпълнявал и шефска роля. Затова дори оставката му като наставник да бъде приета, то се очаква да продължи да заема някаква длъжност при добричлии.

След паузата в първенството на отбора предстои домакинство на ЦСКА. Мачът на стадион "Дружба" е на 19 октомври, неделя, от 15:00 часа.