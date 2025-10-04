Бернардо Коуто: Имахме стратегия, ставаме все по-силни

Халфът на Спартак (Варна) Бернардо Коуто вкара дузпа за равенството (1:1) при гостуването на ЦСКА 1948.

"Знаехме, че ще е много трудно. Имахме много добър съперник, но и стратегия за мача. Треньоорът знаеше как да се противопоставим и си заслужихме точката. Можехме да вкараме и втори гол, а се защитавахме много добре.

Имахме много кратка предсезонна подготовка и това оказа влияние. Ставаме все по-силни. Работим всеки ден.

Ще мислим мач за мач. Последните четири срещи бяха много добри. Накрая на сезона ще видим какво ще се случи", каза португалецът след срещата.