  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА 1948
  11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

  • 4 окт 2025 | 14:04
  • 576
  • 0
11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна)

Станаха ясни титулярните състави на ЦСКА 1948 и Спартак (Варна), които се изправят един срещу друг в двубой от 11-ия кръг на efbet Лига. Мачът на стадион "Витоша" е от 15:15 часа и ще бъде ръководен от Кристиян Колев.

"Червените" влизат в сблъсъка от втората позиция в класирането, докато гостите се намират на девето място в подреждането. И двата отбора са в серия от три поредни срещи без загуба - тимът на Иван Стоянов победи последователно СлавияЛокомотив (Пловдив) и Ботев (Пловдив), а "соколите" се наложиха над Арда и Монтана, след което завършиха наравно със Славия.

ЦСКА 1948 - Спартак (Варна)

Стартови състави:

ЦСКА 1948: 13. Димитър Шейтанов, 96. Драган Гривич, 4. Андре Хофман, 21. Лаша Двали, 3. Хуанми Карион, 34. Петър Витанов, 10. Борислав Цонев, 20. Браян Собреро, 67. Фредерик Масиел, 11. Георги Русев, 93. Мамаду Диало;

Спартак (Варна): 23. Максим Ковальов, 50. Илкер Будинов, 3. Матео Петрашило, 44. Ангел Грънчов, 2. Лукас Магджински, 17. Цветослав Маринов, 88. Дамян Йорданов, 8. Даниел Иванов, 7. Бернардо Коуто, 17. Ксанди, 90. Георг Стояновски.

