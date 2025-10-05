Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

Наставникът на Добруджа Атанас Атанасов обяви, че ще подаде оставка след поражението от Арда (Кърджали) с 0:2. Орела, който изведе "жълто-зелените" до завръщане в efbet Лига след над две десетилетия, отчете, че отборът му е стоял равностойно на терена, но изрази мнение, че нещо трябва да се промени.

"За пореден път ще го кажа - който е гледал, видял е какъв гол ни отбеляза Арда. Имахме две-три ситуации, равностоен мач беше. Не мога да кажа, че сме ги надиграли, но и те не ни надиграха. Грешки, но никой не го интересува това нещо. Явно аз не нося късмета, ще говоря с ръководството, ще си подам оставката. Когато нямаш дълго време спортен шанс... Нашите момчета се стараят, стоим добре тактически, но като ги няма резултатите, знаете какво става.

Какво е лекарството ли? За лекарство - не знаеш кой кога ще сбърка. Ако знаех, че Гальо, който в миналия мач пази много добре, ще сбърка така, щях да сложа Аргилашки да пази днес. Новаци сме и нямаме резултати. Това е най-важното. Горе-долу знам какво е мнението на президента, но в крайна сметка нещо трябва да се промени, за да тръгне отборът напред. Не, не ме е страх от мача с ЦСКА. Никой отбор не ни е пречупил с игра, снощи например сте гледали Левски - Берое, там разликата беше голяма. Нямаме кой да ни подава с две ръце топката, на нас ни отменят голове", каза варненският специалист.

