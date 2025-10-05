Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
  1. Sportal.bg
  2. Добруджа
  3. Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

Орела хвърли оставка и каза: Нямаме кой да ни подава с две ръце топката

  • 5 окт 2025 | 17:18
  • 12900
  • 4

Наставникът на Добруджа Атанас Атанасов обяви, че ще подаде оставка след поражението от Арда (Кърджали) с 0:2. Орела, който изведе "жълто-зелените" до завръщане в efbet Лига след над две десетилетия, отчете, че отборът му е стоял равностойно на терена, но изрази мнение, че нещо трябва да се промени.

"За пореден път ще го кажа - който е гледал, видял е какъв гол ни отбеляза Арда. Имахме две-три ситуации, равностоен мач беше. Не мога да кажа, че сме ги надиграли, но и те не ни надиграха. Грешки, но никой не го интересува това нещо. Явно аз не нося късмета, ще говоря с ръководството, ще си подам оставката. Когато нямаш дълго време спортен шанс... Нашите момчета се стараят, стоим добре тактически, но като ги няма резултатите, знаете какво става.

Груба вратарска грешка донесе успех на Арда в Добрич
Груба вратарска грешка донесе успех на Арда в Добрич

Какво е лекарството ли? За лекарство - не знаеш кой кога ще сбърка. Ако знаех, че Гальо, който в миналия мач пази много добре, ще сбърка така, щях да сложа Аргилашки да пази днес. Новаци сме и нямаме резултати. Това е най-важното. Горе-долу знам какво е мнението на президента, но в крайна сметка нещо трябва да се промени, за да тръгне отборът напред. Не, не ме е страх от мача с ЦСКА. Никой отбор не ни е пречупил с игра, снощи например сте гледали Левски - Берое, там разликата беше голяма. Нямаме кой да ни подава с две ръце топката, на нас ни отменят голове", каза варненският специалист.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Берое отбеляза деня на Стара Загора

Берое отбеляза деня на Стара Загора

  • 5 окт 2025 | 15:47
  • 587
  • 0
Груба вратарска грешка донесе успех на Арда в Добрич

Груба вратарска грешка донесе успех на Арда в Добрич

  • 5 окт 2025 | 16:53
  • 10295
  • 17
Христо Янев определи групата на ЦСКА за дербито срещу Лудогорец

Христо Янев определи групата на ЦСКА за дербито срещу Лудогорец

  • 5 окт 2025 | 14:24
  • 8281
  • 18
Травма в СФК Раковски

Травма в СФК Раковски

  • 5 окт 2025 | 11:05
  • 589
  • 0
Контузия в Ботев (Ихтиман)

Контузия в Ботев (Ихтиман)

  • 5 окт 2025 | 10:54
  • 687
  • 1
Левски поздрави Хулио Веласкес

Левски поздрави Хулио Веласкес

  • 5 окт 2025 | 10:34
  • 2776
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Ботев (Враца) 1:1 Ботев (Пловдив), пропуск на Минков

Ботев (Враца) 1:1 Ботев (Пловдив), пропуск на Минков

  • 5 окт 2025 | 18:15
  • 8871
  • 2
Брентфорд - Манчестър Сити, съставите

Брентфорд - Манчестър Сити, съставите

  • 5 окт 2025 | 18:18
  • 271
  • 0
Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

  • 5 окт 2025 | 16:45
  • 16971
  • 5
Севиля 2:1 Барселона, Рашфорд намали точно преди почивката

Севиля 2:1 Барселона, Рашфорд намали точно преди почивката

  • 5 окт 2025 | 17:15
  • 4623
  • 9
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

  • 5 окт 2025 | 12:46
  • 14759
  • 11