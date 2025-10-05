Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

Добруджа приема Арда (Кърджали) в първия неделен мач от efbet Лига. Срещата на стадион "Дружба" започва в 15:00 часа с първия съдийски сигнал на Никола Попов.

Домакините, които през тази година се завърнаха в родния футболен елит след над две десетилетия, тръгнаха добре в първенството, но в последно време отборът на Атанас Атанасов натрупа сериозен пасив. В последните си пет мача футболистите на Орела спечелиха само една точка - при равенството 2:2 срещу Локомотив (София).

Арда организира турнир за ветерани

Същевременно Арда (Кърджали) също лъкатуши в шампионата. Момчетата на Александър Тунчев вече записаха имената си в клубната история, постигайки първата победа в евротурнирите през лятото. В последните пет срещи обаче Арда има едва един успех - 1:0 срещу ЦСКА, като този мач коства уволнението на Душан Керкез при "червените".

Атанасов посочи големия проблем на Добруджа и заяви: Двата червени картона ни костваха негативния резултат

Така на терена в Добрич ще се срещнат два отбора, търсещи стабилизиране, като то може да започне именно с успех в днешния следобед.

Добруджа - Арда (Кърджали)

Съдия: Никола Попов

Стадион: "Дружба"

Начало: 15:00 часа