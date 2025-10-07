Популярни
Бившият селекционер на Полша застава начело на Казахстан

  • 7 окт 2025 | 07:55
Бившият селекционер на Полша застава начело на Казахстан

Полският специалист Михал Пробеж е напът да поеме националния отбор на Казахстан. Новината беше съобщена от Kanał Sportowy, който се позова на журналиста Матеуш Борек.

В момента тимът на Казахстан се ръководи временно от Талгат Байсуфинов. Той пое поста от Али Алиев, който също беше временен наставник след оставката на руснака Станислав Черчесов.

Войната с Левандовски приключи с оставка на селекционера
Войната с Левандовски приключи с оставка на селекционера

Михал Пробеж напусна националния отбор на Полша през лятото на 2025 година. По време на престоя си начело на тима той взе спорното решение да отнеме капитанската лента на звездата Роберт Левандовски. В отговор на това нападателят обяви, че повече няма да играе за националния отбор.

Без Левандовски в състава си, Полша допусна загуба с 1:2 от Финландия в квалификационен мач за Световното първенство през 2026 година. Само два дни след това поражение Полската футболна федерация прекрати договора на Пробеж.

