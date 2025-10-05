Тен Хаг може да поеме нидерландски гранд

Според британското издание “The Telegraph” Ерик тен Хаг, който наскоро бе уволнен от Байер (Леверкузен) може отново да стане старши треньор на Аякс.

🚨 Former Manchester United manager Erik ten Hag could make a sensational return to management and replace Johnny Heitinga at Ajax.



Under Heitinga, Ajax have endured a poor start to the season, dropping points in the Eredivisie and suffering heavy defeats in Europe.



(Source: De… pic.twitter.com/Oz3XyLoMnY — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 4, 2025

55-годишният футболист се разглежда като евентуален заместник на Джон Хейтинга. Под негово ръководство отборът досега не е успял да впечатли: след седем кръга в Ередивизи, Аякс е трети, а стартът им в Шампионската лига бе повече от разочароващ с две поражения от Интер (0:2) и Марсилия (0:4).

Ако се стигне до споразумение между двете страни, това ще бъде втори период за Тен Хаг в Аякс, който води непосредствено преди Манчестър Юнайтед между 2017 и 2022 г.