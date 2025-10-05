Тен Хаг може да поеме нидерландски гранд

Според британското издание “The Telegraph” Ерик тен Хаг, който наскоро бе уволнен от Байер (Леверкузен) може отново да стане старши треньор на Аякс.
55-годишният футболист се разглежда като евентуален заместник на Джон Хейтинга. Под негово ръководство отборът досега не е успял да впечатли: след седем кръга в Ередивизи, Аякс е трети, а стартът им в Шампионската лига бе повече от разочароващ с две поражения от Интер (0:2) и Марсилия (0:4).
Ако се стигне до споразумение между двете страни, това ще бъде втори период за Тен Хаг в Аякс, който води непосредствено преди Манчестър Юнайтед между 2017 и 2022 г.