Васил Евтимов пред Sportal.bg: Поздравления на феновете на Локомотив

Треньорът на Черно море Тича Васил Евтимов сподели пред Sportal.bg своите впечатления от драматичната победа с 86:77 на гости на Локомотив в Пловдив пред екзалтираните фенове на “железничарите”, които създадоха отлична атмосфера.

“Поздрявавам феновете на Локомотив Пловдив - бяха уникални и до последно подкрепяха отбора си, даже и след края на мача. Мача го спечелихме в четвъртата част, благодарение най-вече на тройките на Венци Петков, Георги Боянов и Алонзо Гафни. Това са и ключовите ни играчи”, обясни Евтимов пред Sportal.bg, a пълното му изказване вижте във видеото.