Черно море Тича щурмува Пловдив в последния мач от първия кръг на Sesame НБЛ

Новакът Локомотив Пловдив посреща в спортен комплекс “Сила” сребърните медалисти за сезон 2024/25 Черно море Тича тази вечер в 19:15 часа в последния двубой от първия кръг на Sesame Национална баскетболна лига.

Варненци направиха силна лятна селекция, като привлякоха в редиците си Георги Боянов, Венцислав Петков, Ламонт Уест, Алонзо Гафни, Джелани Уотсън-Гейл и Деанте Джонсън.

Воденият от Васил Евтимов тим съвсем наскоро даде заявка, че ще бъде много сериозен фактор у нас този сезон, след като срази шампиона Рилски спортист с 84:66 в Самоков в мача за Sesame Суперкупа на България.

Първите 4 мача от първия кръг на родното първенство вече се изиграха, като Берое Стара Загора и Рилски спортист победиха съответно Ботев Враца и Миньор 2015 в събота, а в неделя Балкан и Спартак Плевен надиграха категорично в своите зали съответно Академик Бултекс 99 и Левски.

Снимки: Борислав Цветанов