Евелин Парасков пред Sportal.bg: Пловдив скоро ще има много добър отбор

Президентът на Локомотив Пловдив Евелин Парасков изрази емоциите си пред Sportal.bg след емоционалния и исторически първи домакински мач на тима в Sesame Национална баскетболна лига. “Железничарите” отстъпиха в здрава битка на носителя на суперкупата Черно море Тича със 77:86.

“Чувствам се прекрасно, както всеки един фен в залата днес. Излязъл е зареден и надъхан. Видя се, че имаме конкурентен отбор и ще се справим добре. Видяхте каква емоция носим на Пловдив. Всеки един от нашия екип вярва, че в Пловдив скоро ще има много добър баскетболен отбор”, обеща Парасков пред Sportal.bg.