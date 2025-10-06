Популярни
  Баскетбол
  2. Баскетбол
  3. Евелин Парасков пред Sportal.bg: Пловдив скоро ще има много добър отбор

Евелин Парасков пред Sportal.bg: Пловдив скоро ще има много добър отбор

  • 6 окт 2025 | 22:14
  • 581
  • 0

Президентът на Локомотив Пловдив Евелин Парасков изрази емоциите си пред Sportal.bg след емоционалния и исторически първи домакински мач на тима в Sesame Национална баскетболна лига. “Железничарите” отстъпиха в здрава битка на носителя на суперкупата Черно море Тича със 77:86.

“Чувствам се прекрасно, както всеки един фен в залата днес. Излязъл е зареден и надъхан. Видя се, че имаме конкурентен отбор и ще се справим добре. Видяхте каква емоция носим на Пловдив. Всеки един от нашия екип вярва, че в Пловдив скоро ще има много добър баскетболен отбор”, обеща Парасков пред Sportal.bg.

