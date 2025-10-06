Треньорът на Локо Пд обясни пред Sportal.bg причината за загубата

Треньорът на Локомотив Пловдив Асен Николов обясни пред Sportal.bg основната причина за драматичната загуба в историческия първи домакински мач на тима в Sesame Национална баскетболна лига. “Железничарите” отстъпиха в здрава битка на носителя на суперкупата Черно море Тича със 77:86. Заради кадрови проблеми Николов можеше да разчита на само седем души в ротацията си и това определено натежа на баскетболистите му в последната четвърт.

“Не ни достигна ротация в състава. Нямаше как да отговорим на атлетизма на Черно море. Знаехме, че ще имаме проблеми с борбата под нашия кош и наистина доста точки получихме след повторна борба”, каза Николов пред Sportal.bg.