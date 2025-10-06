Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Огромно постижение е за втори пореден път да победя Зверев, доволен е Риндеркнех

  • 6 окт 2025 | 21:57
  • 140
  • 0
Французинът Артур Риндеркнех, който отстрани третия в схемата германец Александър Зверев в третия кръг на турнира от сериите "Мастърс" в Шанхай, коментира, че това е огромно постижение за него.

Риндеркнех победи Зверев в пет сета и в първия кръг на "Уимбълдън" по-рано тази година.

"Това е нещо огромно", каза Риндеркнех.

"Постигнах първата си победа над играч от топ 5 на турнир от “Големия шлем” срещу Саша и сега се случи отново", заяви още 30-годишният французин.

"Предполагам, че имам малко късмет срещу него и мога да играя най-добрия си тенис. Но всъщност трябва да играя най-добрия си тенис, за да победя някой като Саша Зверев - номер 3 в продължение на много години, толкова стабилен и добър играч", добави Артур Риндеркнех.

Снимки: Gettyimages

