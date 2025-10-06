Популярни
  Sportal.bg
  Тенис
  Разочарование за Зверев в Шанхай

Разочарование за Зверев в Шанхай

  6 окт 2025 | 16:51
Разочарование за Зверев в Шанхай

Германецът претърпя поражение с 6:4, 3:6, 2:6 от французина Артур Риндеркнех и така не успя да вземе реванш за загубата си на "Уимбълдън" по-рано тази година.

Зверев бе категорично надигран от съперника си, макар и да взе първия сет, а разликата между двамата бе най-видима в края на двубоя, когато французинът взе шест от заключителните седем гейма.

За място на четвъртфиналите Риндеркнех ще играе с чеха Иржи Лехечка, който се наложи с 6:4, 6:4 над канадеца Денис Шаповалов.

Никакви проблеми да намери място на осминафиналите нямаше Алекс де Минор. Австралиецът, поставен под номер 7, надигра поляка Камил Майхжак с 6:1, 7:5 и в следващия кръг ще играе с португалеца Нуно Боржеш, надиграл Цзюнчън Шан от Китай със 7:6(5), 4:6, 6:3.

В четвъртия кръг на турнира е и италианецът Лоренцо Музети, който отстрани сънародника си Лучано Дардери със 7:5, 7:6(1). Музети ще играе с канадеца Феликс Оже-Алиасим, който надигра Йеспер де Йонг от Нидерландия с 6:4, 7:5.

В последния мач, завършил до момента, американецът Лърнър Тиен победи британеца Камерън Нори със 7:6(4), 6:3.

Снимки: Imago

