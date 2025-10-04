Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Байерн (Мюнхен)
  3. Съставите на Айнтрахт и Байерн

Съставите на Айнтрахт и Байерн

  • 4 окт 2025 | 18:45
  • 341
  • 0
Съставите на Айнтрахт и Байерн

Отборът на Байерн (Мюнхен) гостува на Айнтрахт (Франкфурт) в среща от 6-ия кръг на Бундеслигата. Мачът започва в 19:30 часа.

Първенецът от “Алианц Арена” се намира във впечатляваща форма, като е спечелил всичките си девет мача досега. В същото време преди дни “орлите” понесеха сериозен удар, след като загубиха тежко с 1:5 от Атлетико Мадрид.

Това е сблъсък между два от представителите на Германия в Шампионската лига този сезон. Преди година (6 октомври 2024 г.), на същия стадион, Айнтрахт и Байерн направиха атрактивно 3:3.

Николас Джаксън сяда на пейката на Байерн, като треньорът Венсан Компани пуска Серж Гнабри вместо него. Леон Горетцка също е титуляр.

Айнтрахт разчита на национала Йонатан Буркарт като централен нападател. Звездата в тима през сезона обаче е Джан Узун, който досега има 5 гола и 3 асистенции.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 6600
  • 11
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 9520
  • 4
Футбол, мафия, наркотици и гумен пенис на допинг контрол – всичко това свързва един човек

Футбол, мафия, наркотици и гумен пенис на допинг контрол – всичко това свързва един човек

  • 4 окт 2025 | 15:51
  • 2885
  • 0
Още една лоша новина за Фабиан Нюрнбергер

Още една лоша новина за Фабиан Нюрнбергер

  • 4 окт 2025 | 14:58
  • 1326
  • 1
Няма да търся отмъщение срещу Ювентус, категоричен е Алегри

Няма да търся отмъщение срещу Ювентус, категоричен е Алегри

  • 4 окт 2025 | 14:47
  • 1191
  • 1
Ханзи Флик: Не знаем дали Ямал ще е готов за дербито с Реал Мадрид

Ханзи Флик: Не знаем дали Ямал ще е готов за дербито с Реал Мадрид

  • 4 окт 2025 | 14:18
  • 3284
  • 5
Виж всички

Водещи Новини

11-те на Левски и Берое, Сангаре води атаката на "сините"

11-те на Левски и Берое, Сангаре води атаката на "сините"

  • 4 окт 2025 | 19:07
  • 1611
  • 0
Монтана 1:2 Черно море, Коконов върна домакините в мача

Монтана 1:2 Черно море, Коконов върна домакините в мача

  • 4 окт 2025 | 19:07
  • 7478
  • 4
Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 21360
  • 31
Съставите на Челси и Ливърпул, Виртц и Екитике са на пейката

Съставите на Челси и Ливърпул, Виртц и Екитике са на пейката

  • 4 окт 2025 | 18:33
  • 2520
  • 3
Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха поне за няколко часа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 6600
  • 11
Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

Манчестър Юнайтед с трета поредна домакинска победа

  • 4 окт 2025 | 18:58
  • 9520
  • 4