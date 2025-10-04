Съставите на Айнтрахт и Байерн

Отборът на Байерн (Мюнхен) гостува на Айнтрахт (Франкфурт) в среща от 6-ия кръг на Бундеслигата. Мачът започва в 19:30 часа.

Първенецът от “Алианц Арена” се намира във впечатляваща форма, като е спечелил всичките си девет мача досега. В същото време преди дни “орлите” понесеха сериозен удар, след като загубиха тежко с 1:5 от Атлетико Мадрид.

Това е сблъсък между два от представителите на Германия в Шампионската лига този сезон. Преди година (6 октомври 2024 г.), на същия стадион, Айнтрахт и Байерн направиха атрактивно 3:3.

Николас Джаксън сяда на пейката на Байерн, като треньорът Венсан Компани пуска Серж Гнабри вместо него. Леон Горетцка също е титуляр.

𝗢𝗨𝗥 𝗦𝗧𝗔𝗥𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗫𝗜 🆚 𝗘𝗜𝗡𝗧𝗥𝗔𝗖𝗛𝗧 𝗙𝗥𝗔𝗡𝗞𝗙𝗨𝗥𝗧! 🔥 pic.twitter.com/L8uIfIlT4a — FC Bayern (@FCBayernEN) October 4, 2025

Айнтрахт разчита на национала Йонатан Буркарт като централен нападател. Звездата в тима през сезона обаче е Джан Узун, който досега има 5 гола и 3 асистенции.