Леклер: Това е максимумът ни в момента

Шарл Леклер завърши едва шести в надпреварата за Гран При на Сингапур, в която неговият съотборник Люис Хамилтън пресече финалната линия на седмата позиция, но по-късно беше наказан с 5 секунди и така в крайното класиране зае осмото място зад Фернандо Алонсо.

Хамилтън загуби седмото място заради наказание

След състезанието на „Марина Бей“ Леклер, който прекара голяма част от дистанцията пред Андреа Кими Антонели, но беше изпреварен от италианеца малко преди финала, каза, че за момента това е максимумът, на който в отбора на Ферари могат да се надяват. Монегаскът разкри, че той в трябвало да пази спирачките си още от осмия тур на състезанието, което е направило задачата му в битката с Антонели още по-сложна.

Припомняме, че няколко тура преди края Хамилтън остана без спирачки, след като направи второ спиране в бокса и започна да натиска по-здраво, без да пази толкова много колата си. Като част от атаката на британеца той отново беше пропуснат от съотборника си след заповед от бокса, но самият Леклер заяви, че заповедите от бокса не са най-големият проблем на Ферари в момента.

„От осмата обиколка аз трябваше да пазя спирачките. На писта като тази всеки трябва да го прави, но при нас ситуацията беше най-зле, което ни затруднява в желанието ни да сме по-силни.



„Не мисля, че заповедите от бокса са най-големият ни проблем сега. За съжаление не разполагаме с кола, с която да се борим с пилотите пред нас. Макларън имат предимство пред нас от началото на сезона. Ред Бул направиха стъпка напред след „Монца“, а изглежда, че сега Мерцедес е на нивото на Макларън и Ред Бул. След това сме ние. Не е лесно, защото ние, разбира се, искаме да се борим за по-предни позиции, но в момента сякаш сме пасажери в нашата кола и не можем да извлечем много повече от нея“, обясни Леклер.

