Душан Косич: Не сме щастливи, днешният мач бе различен спрямо този срещу Левски

  • 3 окт 2025 | 19:42
  • 573
  • 0

Наставникът на Локомотив (Пловдив) Душан Косич обяви, че не е доволен от равенството (2:2) срещу Септември, макар че то дойде след попадение на "смърфовете" в заключителните секунди на двубоя.

"В никакъв случай не сме щастливи от представянето. Искахме повече, да спечелим. В края вкарахме гол, но не сме щастливи от точката. Имахме други планове.

Мачът бе различен спрямо този с Левски. Днешният съперник бе агресивен. Те са опасни при стандартни ситуации.

Днес беше труден тест за нас. Показахме добро лице срещу Левски, но днес беше трудно. Футболистите не показаха добро лице, според очакванията", каза Косич.

