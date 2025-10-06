Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Септември (София)
  3. Румен Чандъров: В България не могат да си позволят Бертран Фурие

  • 6 окт 2025 | 09:04
  • 821
  • 0

Собственикът на Септември Румен Чандъров не скри разочарованието си от изпуснатата победа над Локомотив (Пловдив) в последния кръг (2:2). "Смърфовете" изравниха в заключителните секудни на срещата след груба грешка на вратаря Янко Георгиев.

"Не съм доволен, а и няма от какво да съм - нито от точките, нито от играта. Отделно, като изпускаме и такива спечелени мачове, а те станаха няколко вече. След 80-ата минута изтървахме доста точки".

Относно старши треньора Стамен Белчев и остава ли доверието към него, бизнесменът заяви:

"Засега не сме го мислили, но ако продължаваме така, ще трябва да се замислим. Трябва нещо да се промени, иначе какво друго да направим. Не се получават нещата на този етап. Нужно е да обърнем тренда. Трябва да взимаме точки", каза Чандъров пред "Тема спорт".

Относно представянето на голмайстора Бертран Фурие, който вече има 8 попадения и дали е желан от Левски, босът на Септември сподели:

"Има запитвания за него. От Левски не, от чужбина са. В България не могат да си го позволят. Ние даваме шанс на всеки и възможност да излезе навън. От играчите си зависи да си поемат после по пътя, както стана с Полендаков, който премина в Шефилд Юнайтед".

