Фламенго и ЛДУ Кито се класираха за полуфиналите на Копа Либертадорес

  • 26 сеп 2025 | 11:14
  • 694
  • 0
Бразилският Фламенго и еквадорският ЛДУ Кито победиха съответно Естудиантес Ла Плата и Сао Пауло, за да се класират за полуфиналите на турнира Копа Либертадорес.

Трикратният шампион в надпреварата Фламенго загуби реванша с 0:1 и след общ резултат 2:2 се нуждаеше от изпълнение на дузпи, за да продължи напред. Вратарят Агустин Роси спаси удари на Гастон Бенедети и Сантяго Аскасибар от бялата точка. Бенедети изпрати мача до дузпи с гол в 45-ата минута.

Фламенго, който е на полуфиналите за първи път от 2022 година насам, ще играе срещу друг аржентински тим - Расинг Клуб, който се класира след успех над Велес Сарсфийлд.

Джейсон Медина отбеляза през първото полувреме, а Лига де Кито се наложи Сао Пауло с 1:0 в Бразилия, за да си осигури място на полуфиналите, където ще играе срещу Палмейрас (Бразилия).

Колумбийският нападател беше точен в 41-вата минута за еквадорците, които продължиха напред с общ резултат 3:0.

Лига де Кито достигна до полуфиналите за четвърти път и за първи от 2008 година насам, когато спечели титлата, побеждавайки Флуминензе след дузпи. Отборът от Кито победи действащия шампион Ботафого в предишния кръг.

Снимки: Imago

