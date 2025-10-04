7-о място за Алекс Вътева в предпоследния старт в Carrera Cup Германия

Българката Александа Вътева завърши на 7-ото място сред новаците в предпоследния, 15-и старт от сезона в марковия шампионат Carrera Cup Германия на пистата „Хокенхайм“. Вътева финишира на 22-о място в общото класиране, като първото място сред новаците взе Саша Норден, който завърши 12-и в генералното подреждане.

Победата в 15-я старт бе за Робърт де Хаан, който изпревари с 2,022 секунди съотборника си Кийгън Мастърс. Де Хаан, Мастърс, Норден и Вътева са съотборници в Proton Huber Competition. Утре е последното 16-о състезание за сезона, като на върха на класирането са Де Хаан и Алесандро Гирети, който днес остана 6-и и има само 3 точки аванс.

„Да стартирам в Carrera Cup на „Хокенхайм“ е огромна чест и отговорност – заяви Вътева. – Това е писта с легендарна слава и незабравими емоции. С екипа работихме усилено и вярвам, че ще покажа най-доброто от себе си. Надявам се да зарадвам всички, които ме подкрепят.“