Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. 7-о място за Алекс Вътева в предпоследния старт в Carrera Cup Германия

7-о място за Алекс Вътева в предпоследния старт в Carrera Cup Германия

  • 4 окт 2025 | 15:42
  • 166
  • 0
7-о място за Алекс Вътева в предпоследния старт в Carrera Cup Германия

Българката Александа Вътева завърши на 7-ото място сред новаците в предпоследния, 15-и старт от сезона в марковия шампионат Carrera Cup Германия на пистата „Хокенхайм“. Вътева финишира на 22-о място в общото класиране, като първото място сред новаците взе Саша Норден, който завърши 12-и в генералното подреждане.

Победата в 15-я старт бе за Робърт де Хаан, който изпревари с 2,022 секунди съотборника си Кийгън Мастърс. Де Хаан, Мастърс, Норден и Вътева са съотборници в Proton Huber Competition. Утре е последното 16-о състезание за сезона, като на върха на класирането са Де Хаан и Алесандро Гирети, който днес остана 6-и и има само 3 точки аванс.

„Да стартирам в Carrera Cup на „Хокенхайм“ е огромна чест и отговорност – заяви Вътева. – Това е писта с легендарна слава и незабравими емоции. С екипа работихме усилено и вярвам, че ще покажа най-доброто от себе си. Надявам се да зарадвам всички, които ме подкрепят.“

Следвай ни:

Още от Моторни спортове

Хамилтън се размина с наказанието в Сингапур

Хамилтън се размина с наказанието в Сингапур

  • 4 окт 2025 | 15:45
  • 446
  • 0
Доменикали с противоречиво изказване за класическите писти във Формула 1

Доменикали с противоречиво изказване за класическите писти във Формула 1

  • 4 окт 2025 | 15:13
  • 462
  • 1
Нова изпускателна система за Леклер преди квалификацията

Нова изпускателна система за Леклер преди квалификацията

  • 4 окт 2025 | 14:52
  • 504
  • 0
Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1

Астън Мартин: Хорнър е звънял на всички собственици на отбори във Формула 1

  • 4 окт 2025 | 14:36
  • 759
  • 0
Бътън: В Макларън започват да усещат напрежението

Бътън: В Макларън започват да усещат напрежението

  • 4 окт 2025 | 14:20
  • 560
  • 0
Доктор Марко похвали Алекс Дън и потвърди за преговорите с него

Доктор Марко похвали Алекс Дън и потвърди за преговорите с него

  • 4 окт 2025 | 14:08
  • 475
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

ЦСКА 1948 1:0 Спартак (Варна), Диало не спира да бележи

  • 4 окт 2025 | 16:00
  • 3412
  • 7
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 17139
  • 17
Съставите на Арсенал и Уест Хам

Съставите на Арсенал и Уест Хам

  • 4 окт 2025 | 16:01
  • 168
  • 0
Втора лига на живо: започнаха три мача

Втора лига на живо: започнаха три мача

  • 4 окт 2025 | 09:48
  • 3161
  • 2
България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

България ще научи днес съперниците си за ЕвроВолей 2026

  • 4 окт 2025 | 10:38
  • 13303
  • 6
Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

Страхотно! Малена Замфирова беше избрана за най-добрия млад спортист на Европа

  • 4 окт 2025 | 08:21
  • 7607
  • 7