Абърдийн прекъсна черната си серия с гръмка победа, Митов със суха мрежа

Българският национал Димитър Митов изигра цял мач и записа суха мрежа при убедителната домакинска победа на неговия Абърдийн с 4:0 над Дънди в двубой от седмия кръг на Премиършип. Това беше първи шампионатен успех за тима през този сезон.

Докато Абърдийн впечатли най-вече в атака, Митов също беше непоклатим, макар и да му се наложи да направи само две спасявания в двубоя. Неговите съотборници пък гарантираха победата още през първото полувреме, до чийто край вече бяха отбелязали три попадения. Автори на головете бяха Йеспер Карлсон (22’ - дузпа, 63’), Адил Аушиш (30’) и Еманюел Гямфи (33’).

Въпреки този успех Абърдийн остава на последното 12-о място в класирането с актив от 4 точки, докато Дънди е на предпоследната 11-а позиция със своите 6 пункта.

Снимки: Imago