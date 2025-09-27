Неволите на Митов и Абърдийн продължиха с нова загуба

Отборът на Абърдийн, за който се състезава българският вратар Димитър Митов, загуби с 0:2 гостуването си на тима на Мъдъруел от 6-ия кръг на шотландската Премиършип.

Това бе четвърта загуба в общо пет мача за Абърдийн, който е на дъното в класирането на шотландския елит. Във вратата на българския национал бяха инкасирани до този момент общо 9 гола, а неговите съотборници напред все още не са се разписали.

The Dons XI to take on Motherwell. pic.twitter.com/U2TFSb8zGi — Aberdeen FC (@AberdeenFC) September 27, 2025

Домакините от Мъдъруел стигнаха до успеха в добавеното време на срещата. В 3-тата минута на продължението Джони Кутрумбис откри резултата, а Апостолос Стамателопулос покачи в 7-ата.

През идната седмица Абърдийн ще стартира участието си в Лигата на конференциите, където ще приеме Шахтьор (Донецк) в опита да сложи край на неволите. Този мач е на 2-ри октомври (четвъртък) от 22:00 часа българско време, а след броени дни – на 5-и октомври (неделя) от 17:00 – Митов и компания ще приемат Дънди в последния си мач на Острова преди паузата за националните отбори.