Митов направи каквото можа, но Абърдийн инкасира нова загуба и се закотви на дъното

Българският национал Димитър Митов пази цял мач за Абърдийн, но „доновете“ записаха пореден слаб мач и загубиха с 0:2 гостуването си на Дънди Юнайтед в отложен мач от елита на Шотландия.

Родният футболист няма от какво да се срамува от изявите си, като направи няколко добри намеси и спаси отбора си от още по-тежко поражение. Така Абърдийн остава на дъното на шотландската Премиършип – все още без победа и без отбелязан гол. С успеха си пък Дънди Юнайтед се изкачи на 3-о място в класирането след пет изиграни кръга.

След сравнително спокойни първи 30-35 минути, Димитър Митов трябваше да спасява чист гол. Родният страж отказа нападателя на домакините Иван Долчек, който остана очи в очи с него в 37-ата минута, но не успя да отбележи. Осем минути по-късно обаче Митов нямаше какво да направи, след като хърватският футболист намери добре топката от воле в наказателното поле и откри – 1:0 за Дънди.

Още в самото начало на втората част българският вратар трябваше отново да вади топката от мрежата си. В 50-ата минута след изпълнение на корнер нидерландският централен защитник на Дънди Берт Еселинк с глава удвои аванса на домакините – 2:0. Две минути по-късно Митов пак трябваше избива изстрел на Долчек. Най-доброто положение за тима на българина дойде в 71-вата минута, когато халфът Стюърт Армстронг с шут нацели напречната греда на Дънди Юнайтед.