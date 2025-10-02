Шахтьор (Д) вкара три гола на Димитър Митов

Абърдийн започна с поражение участието си в основната фаза на Лигата на конференциите. Отборът на Димитър Митов загуби с 2:3 у дома от Шахтьор (Донецк). Българският национал беше на вратата на Абърдийн, но не успя да помогне на тима си да вземе нещо от двубоя с украинския гранд.

Йеспер Карлсон откри от дузпа за домакините в 8-ата минута, но в 39-ата Егор Назарина изравни. Попадения на Лукаш Ферейра (54') и Педро Енрике (60') материализираха превъзходството на Шахтьор, а Ники Девлин оформи крайния резултат в 69-ата минута.

Абърдийн влезе в двубоя в кошмарна форма. "Доновете" загубиха пет от шестте си мача в шотландското първенство от началото на сезона и веднъж завършиха наравно. Още по-стряскащо е, че тимът не е отбелязал нито един гол.

Шахтьор пристигна след три поредни победи във всички турнири. През уикенда отборът от Донецк разгроми с 4:0 Рух (Лвов) и излезе еднолично начело в украинския шампионат, възползвайки се от грешната стъпка на Динамо (Киев).

Абърдийн опита да наложи високо темпо в началните минути и това даде резултат. Игра с ръка на защитник на Шахтьор в наказателното поле доведе до дузпа, която Йеспер Карлсон реализира. Попадението беше първо за шведския нападател с екипа на новия му тим.

Последва силен натиск на гостите и пропуск с глава на Валерий Бондар. "Миньорите" създадоха още няколко чисти положения, преди заслужено да изравнят. Това се случи в 39-ата минута, когато Митов боксира след центриране от корнер, но топката беше върната на далечната греда и Егор Назарина вкара за 1:1.

Второто полувреме не беше по-различно. Футболистите на Шахтьор притиснаха домкаините в тяхната половина и набързо вкараха два гола. В 54-тата минута Лукаш Ферейра се разписа с глава, а в 60-ата Педро Енрике не остави шансове на Димитър Митов. И за двете попадения асистира Марлон Гомеш.

Интригата се върна в 69-ата минута. Резервата Марко Лазетич уцели гредата, но Ники Девлин беше на точното място и вдигна на крака феновете на "Питодри". До края на мача шотландците опитаха всичко, за да стигнат поне до равенство, но Шахтьор не им позволи.