Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Абърдийн
  3. Шахтьор (Д) вкара три гола на Димитър Митов

Шахтьор (Д) вкара три гола на Димитър Митов

  • 2 окт 2025 | 23:54
  • 627
  • 0

Абърдийн започна с поражение участието си в основната фаза на Лигата на конференциите. Отборът на Димитър Митов загуби с 2:3 у дома от Шахтьор (Донецк). Българският национал беше на вратата на Абърдийн, но не успя да помогне на тима си да вземе нещо от двубоя с украинския гранд.

Йеспер Карлсон откри от дузпа за домакините в 8-ата минута, но в 39-ата Егор Назарина изравни. Попадения на Лукаш Ферейра (54') и Педро Енрике (60') материализираха превъзходството на Шахтьор, а Ники Девлин оформи крайния резултат в 69-ата минута.

Абърдийн влезе в двубоя в кошмарна форма. "Доновете" загубиха пет от шестте си мача в шотландското първенство от началото на сезона и веднъж завършиха наравно. Още по-стряскащо е, че тимът не е отбелязал нито един гол.

Шахтьор пристигна след три поредни победи във всички турнири. През уикенда отборът от Донецк разгроми с 4:0 Рух (Лвов) и излезе еднолично начело в украинския шампионат, възползвайки се от грешната стъпка на Динамо (Киев).

Абърдийн опита да наложи високо темпо в началните минути и това даде резултат. Игра с ръка на защитник на Шахтьор в наказателното поле доведе до дузпа, която Йеспер Карлсон реализира. Попадението беше първо за шведския нападател с екипа на новия му тим.

Последва силен натиск на гостите и пропуск с глава на Валерий Бондар. "Миньорите" създадоха още няколко чисти положения, преди заслужено да изравнят. Това се случи в 39-ата минута, когато Митов боксира след центриране от корнер, но топката беше върната на далечната греда и Егор Назарина вкара за 1:1.

Второто полувреме не беше по-различно. Футболистите на Шахтьор притиснаха домкаините в тяхната половина и набързо вкараха два гола. В 54-тата минута Лукаш Ферейра се разписа с глава, а в 60-ата Педро Енрике не остави шансове на Димитър Митов. И за двете попадения асистира Марлон Гомеш.

Интригата се върна в 69-ата минута. Резервата Марко Лазетич уцели гредата, но Ники Девлин беше на точното място и вдигна на крака феновете на "Питодри". До края на мача шотландците опитаха всичко, за да стигнат поне до равенство, но Шахтьор не им позволи.

Следвай ни:

Още от Българи зад граница

Риека се провали без Доминик Янков, Гидженов вдигна червен картон

Риека се провали без Доминик Янков, Гидженов вдигна червен картон

  • 2 окт 2025 | 22:26
  • 883
  • 0
Роден талант се върна в игра за Динамо (Загреб)

Роден талант се върна в игра за Динамо (Загреб)

  • 2 окт 2025 | 14:33
  • 1554
  • 1
Филип Кръстев и Оксфорд се пребориха за точка на "Лофтъс Роуд"

Филип Кръстев и Оксфорд се пребориха за точка на "Лофтъс Роуд"

  • 2 окт 2025 | 00:45
  • 5147
  • 0
Червен картон на Петко Христов попречи на Специя за първа победа

Червен картон на Петко Христов попречи на Специя за първа победа

  • 1 окт 2025 | 00:21
  • 2182
  • 0
Десподов влезе в историята на гръцкото първенство

Десподов влезе в историята на гръцкото първенство

  • 29 сеп 2025 | 11:30
  • 9366
  • 0
Табор на Александров продължава без грешка

Табор на Александров продължава без грешка

  • 29 сеп 2025 | 09:25
  • 1744
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 51043
  • 179
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 13471
  • 3
Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

Това ли е новият треньор на Ботев (Пловдив)? Специалистът напусна сегашния си клуб

  • 2 окт 2025 | 18:26
  • 28325
  • 10
Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

Джанлоренцо Бленджини в Block Out: Вече се чувствам повече българин

  • 2 окт 2025 | 15:04
  • 24270
  • 24
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 18252
  • 6
Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 5229
  • 0