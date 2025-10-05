Популярни
Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
  3. Ръсел: Не знаем откъде дойде това

Ръсел: Не знаем откъде дойде това

  • 5 окт 2025 | 17:50
  • 332
  • 0
Ръсел: Не знаем откъде дойде това

Джордж Ръсел призна, че той и отборът на Мерцедес не знаят откъде е дошло силното им представяне в Гран При на Сингапур, която британецът спечели от полпозишъна.

Уикендът на „Марина Бей“ не започна по най-добрия начин за Ръсел, който катастрофира във вечерната тренировка в петък. В събота обаче нещата се обърнаха и пилотът на Мерцедес направи две магически обиколки в третата фаза на квалификацията, с които спечели полпозишъна, а днес направи едно контролирано каране, за да грабне и победата на „Марина Бей“.

Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън
Джордж Ръсел с контролирана победа в Сингапур, титла, но и още напрежение в Макларън

„Страхотно чувство, особено след това, което стана тук преди две години. Това беше пропусната възможност, но днес повече от компенсирахме за нея. Просто съм благодарен на отбора. Той свърши страхотна работа този уикенд. Наистина не знаем откъде дойде това представяне, но сме много, много доволни.

„Петъкът беше много тежък за мен по няколко причини и не се чувствах комфортно, но до третата фаза на квалификацията това се промени, а точно тогава е важното. В началото бях нервен, когато видях Макс с меките гуми, но първият ми стинт беше страхотен и успях да се откъсна“, каза Ръсел.

