  1. Sportal.bg
  2. Левски
  Веласкес: Направихме много добър мач

Веласкес: Направихме много добър мач

  • 4 окт 2025 | 22:41
  • 3166
  • 5

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от победата на тима с 3:1 над Берое и най вече от играта на футболистите му. Испанецът е на мнение, че “сините” са имали пълно превъзходство и заслужено са взели успеха.

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

“Доминирахме от начало до края. Направихме много добър мач и контролирахме играта. До края обаче не успяхме да материализираме повечето шансове, които имахме. Като не успяхме да вкараме втори гол по-рано, допуснахме изравняване. Реакцията ни обаче бе невероятна”, каза Веласкес.

"Изключително добре реагира отборът в моментите, когато губеше топката. Дължи се на две неща: първото е да стоиш добре в атака, да си компактен и групиран. Защото очевидно, ако не си компактен, няма смисъл да реагираш така в защита. Държиш линиите отдалечени. Целта ни е заедно да се придвижваме и в момента, в който загубим топката, да имаме бърза реакция", допълни испанецът.

