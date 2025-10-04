Веласкес: Направихме много добър мач

Наставникът на Левски Хулио Веласкес бе много доволен от победата на тима с 3:1 над Берое и най вече от играта на футболистите му. Испанецът е на мнение, че “сините” са имали пълно превъзходство и заслужено са взели успеха.

“Доминирахме от начало до края. Направихме много добър мач и контролирахме играта. До края обаче не успяхме да материализираме повечето шансове, които имахме. Като не успяхме да вкараме втори гол по-рано, допуснахме изравняване. Реакцията ни обаче бе невероятна”, каза Веласкес.

"Изключително добре реагира отборът в моментите, когато губеше топката. Дължи се на две неща: първото е да стоиш добре в атака, да си компактен и групиран. Защото очевидно, ако не си компактен, няма смисъл да реагираш така в защита. Държиш линиите отдалечени. Целта ни е заедно да се придвижваме и в момента, в който загубим топката, да имаме бърза реакция", допълни испанецът.