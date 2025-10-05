Йордан Янков: Балкан тотално ни превъзхождаше, притеснителното е, че не сме готови

Наставникът на Академик Бултекс 99 Йордан Янков заяви след поражението от Балкан в първия кръг на Sesame НБЛ, че отборът му явно ще има нужда от повече време, за да започне да прави нещата така, както специалистът иска.

“Голямата разлика не е толкова притеснителна. Притеснителното е, че се вижда, че не сме готови. Балкан тотално ни превъзхождаше. Заслужена победа за тях. Ще ни трябва повече време и повече мачове за състава, който имаме в момента. Вижда се, че дори опитните играчи не бяха на нивото, на което е необходимо да бъдат, за да сме конкурентоспособни в лигата. Ще ни трябва време. Това е процес. Надявам се през следващите седмици да се опитваме да поправяме едно по едно нещата, с които имаме най-големи проблеми. Най-големият проблем дойде от агресивната защита на Балкан и от това, че ни вкараха 28 точки на бърза атака.

Мощен старт на сезона за Балкан, ботевградчани се разправиха с Академик Бултекс 99

Ще трябва да продължим да работим. Особено момчетата, които нямат опит, трябва да реагират по-бързо. На новите играчи, не че ги оправдавам, но ще им трябва време, за да свикнат с нивото на лигата. Иван Комитски идва след престой в университет, нивото е по-различно от това тук. Джак Хемпфил е играл в Нидерландия прекалено малко време и трябва време да придобие самочувствие и да свикне с моите изисквания и нивото на лигата. Джакоз Йоу има една година професионална. Играчите, които изброих, са неопитни и ще им трябва време, другите са наясно и смятам, че се справиха добре, но на хората, които влизат от пейката ще им трябва повече време, за да сме на по-високо ниво.

Васил Христов: Контролът на играта и агресията бяха ключът за победата днес

Трябва да сме агресивни с играчите, които разполагаме, и с ръста, който имаме. Сигурен съм, че Обрад Томич ще вдигне нивото, защото сме свикнали да играе агресивно, да взима борби. Ще очаквам това от тях и вярвам, че ще се случи.

Димитър Димитров: Очаквайте силен Балкан тази година

Срещу Миньор трябва да променим някои неща в защита, защото Миньор е агресивен отбор на бърза атака, пазят агресивна защита. Трябва да променим това да получаваме по-лесно топката и да започваме нападенията по-рано. Оттам остава отборната игра в нападение и агресивната защита”, коментира Янков.

Феновете избраха Илиян Пищиков за №1 в Балкан за миналия сезон

Джак Хемпфил дебютира с 14 точки и 4 борби за Академик Бултекс 99 при загубата от Балкан в първия кръг на Sesame НБЛ, а след края на двубоя също сподели мнението си за срещата.

„Не успяхме да излезем с правилния интензитет, с правилната отборна игра. Ставаше все по-лошо за нас. Не играхме по правилния начин. Трябва да влезем в ритъм, можем да играем по-добре. Аз се чувствам добре. Конкуренцията в първенството е солидна. Ако излизаме да играем така, както знаем, че можем, имаме добри шансове. Когато нещата са зле, трябва да останем заедно, да играем с повече агресия, с по-добра защита и да взимаме повече борби, да се борим по-добре”, заяви Хемпфил.