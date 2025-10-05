Димитър Димитров: Очаквайте силен Балкан тази година

Популярни
Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
  • 5 окт 2025 | 16:50
  • 448
  • 0

Капитанът на българския национален отбор и основен играч на Балкан Димитър Димитров коментира победата на ботевградчани с 87:66 у дома над Академик Бултекс 99 в мач от първия кръг на Sesame НБЛ.

“Запазихме концентрация през целия мач, контролирахме мача 40 минути, смея да твърдя. Свършихме си работата, даже много по-лесно, отколкото всички очаквахме. Не очаквахме толкова лесен двубой.

Това е баскетболът, един мач вкарваш, другият - не. Затова трябва да тренираме - да държим високо ниво през целия сезон. Надявам се да вървим във възходяща форма, мисля, че имаме още много какво да показваме като отбор и индивидуалности. Очаквайте един силен Балкан тази година.

Атмосферата в съблекалнята е чудесна, мисля, че сме се събрали 11 момчета, които са супер готини, няма егоисти и мисля, че нещата ще се получават все по-добре и по-добре.

Целите на Балкан този сезон? Купа и титла”, сподели след края на срещата Димитров.

