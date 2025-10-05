Васил Христов: Контролът на играта и агресията бяха ключът за победата днес

Старши треньорът на Балкан Васил Христов анализира победата на тима си с 87:76 в Ботевград над Академик Бултекс 99 в среща от първия кръг на Sesame НБЛ.

“Целите на Балкан винаги са купа и титла, без значение от състав, треньор и състезатели. Това не се е променило. Още с идването си в този клуб, всеки един човек е наясно с целите и амбициите. Днес имахме добър контрол и добра енергия в целия мач, в доста голяма част от него. Допуснахме много къси серии на отбора на Академик и успявахме да излезем от тях или с много добра защита, или с няколко бързи атаки. Днес имаме 28 точки на бърза атака, което е нещо, към което се стремим и искаме да имаме. Контролът на играта и агресията бяха ключът днес.

Във всички мачове до този момент, и в подготовката, и в мачовете за ФИБА Къп с Раста Вехта, имаме различни хора, които могат да дават принос и предимство. Това, разбира се, зависи от защитата, която ни предлага другият отбор. Работим заедно, така че не искам да отличавам нито един човек индивидуално. Ние сме един екип и трябва да намираме предимството във всеки един двубой. Аз съм доволен от играчите. Важно е да взимаме все по-добри решения, да запазваме постоянството в играта си и да търсим предимствата си.

Кой е в игра зависи от представянето на всеки един на терена. Ние сме екип и на първо място поставяме отбора. Когато трябва да направим фаулове, ги правим. Митко Димитров направи два такива тактически, за което даде пример как да се спира атаката на другия отбор. Той знаеше, че това означава да излезе, но когато поставяме отбора на първо място, се случват хубави неща. Трудът и това раздаване ще донесат резултат на всеки един индивидуално.

Локомотив Пловдив е нов отбор, който е с много големи амбиции да се представи добре, да играе атрактивно, да играе бързо, да радва своята публика. Трябва да сме готови за една сериозна битка. Няма лесен мач. Той може да стане такъв вследствие на двубоя, но няма такъв мач, който да е лесен. Трябва да се подготвим максимално добре и очаквам много здрав мач”, сподели след успешния старт на първенството Васил Христов.

Снимки: Sportal.bg