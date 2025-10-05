Феновете избраха Илиян Пищиков за №1 в Балкан за миналия сезон

Привържениците на Балкан определиха Илиян Пищиков за най-добър играч на тима за изминалия сезон. Преди мача с Академик Бултекс 99 от първия кръг на Sesame НБЛ днес те му връчиха специален плакет, съобщава клубът от Ботевград на официалния си сайт. Балкан спечели с 87:66, а Пищиков вкара 15 точки.

"Радвам се за признанието на феновете, но то е и много задължаващо. Ше се стремя да показвам най-доброто от себе си и в предстоящите мачове", каза след срещата Илиян Пищиков.

Снимка: balkan-basket.com