Феновете избраха Илиян Пищиков за №1 в Балкан за миналия сезон

Balkan Grand Prix - състезание по бодибилдинг
  • 5 окт 2025 | 16:32
  • 137
  • 0

Привържениците на Балкан определиха Илиян Пищиков за най-добър играч на тима за изминалия сезон. Преди мача с Академик Бултекс 99 от първия кръг на Sesame НБЛ днес те му връчиха специален плакет, съобщава клубът от Ботевград на официалния си сайт. Балкан спечели с 87:66, а Пищиков вкара 15 точки.

Мощен старт на сезона за Балкан, ботевградчани се разправиха с Академик Бултекс 99
"Радвам се за признанието на феновете, но то е и много задължаващо. Ше се стремя да показвам най-доброто от себе си и в предстоящите мачове", каза след срещата Илиян Пищиков.

Снимка: balkan-basket.com

