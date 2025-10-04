Популярни
Артета: Знаехме, че ще бъде труден мач

  • 4 окт 2025 | 23:12
  • 402
  • 0
Артета: Знаехме, че ще бъде труден мач

Микел Артета говори след победата на Арсенал с 2:0 в столичното дерби срещу Уест Хам от 7-ия кръг на Премиър лийг. Благодарение на победата “артилеристите” оглавиха класирането, където ще се задържат и след края на кръга заради грешката на Ливърпул срещу Челси тази вечер.

Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха
Арсенал прекъсна негативната серия срещу Уест Хам и измести Ливърпул от върха

“Доминирахме и напълно заслужихме победата. Имахме някои чисти положения за гол, от които не се възползвахме. Много съм щастлив. Знаехме, че ще бъде труден мач. Изиграхме три мача за седем дни и два много интензивни мача преди това. Много съм щастлив. Оглавихме таблицата след няколко важни мача през последната седмица и няколко контузии. Днес имахме някои загуби, но успяхме да отговорим”, каза Артета.

Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха
Челси нанесе трета поредна загуба на Ливърпул и остави Арсенал на върха

С победата “топчиите” прекратиха негативната серия, която имаха срещу “чуковете”, взели последните си две визити в Северен Лондон.

“Когато играхме срещу Нюкасъл, казахме, че трябва да се поучим от миналото и от белезите, които имахме от предишни мачове на този стадион. Загубихме и предишните два мача на “Емиратс”, но днес спечелихме и напълно го заслужихме”, каза още Артета.

В хода на двубоя Мартин Йодегор получи нараняване, което доведе до смяната му в 79-ата минута от Микел Мерино, но мениджърът увери, че няма повод за големи притеснения.

“Имаше сблъсък коляно в коляно. В момента нещата не изглеждат много оптимистично”, уточни Артета.

По същото време бе заменен и Деклан Райс, като за него Артета сподели, че тепърва ще става ясно какво точно е състоянието му.

“Деклан имаше болки в гърба и ме помоли да го заменя. Да видим какво ще каже лекарят сега и кое е най-доброто за него”, добави Артета.

Накрая мениджърът каза и няколко думи за начина, по който отборът спечели трите точки, и по-конкретно за гола на Букайо Сака от дузпа, оформил крайния резултат.

“Това, което прави на неговата възраст, е невероятно. Много е трудно да имаш такова влияние върху играта, така че наистина се радвам за него. Той е много постоянен и винаги е готов да се учи. Знае как да намира начини да вкарва. Ще расте и ще узрее. Надявам се да продължи да оказва влияние върху отбора”, завърши Артета.

