Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Гасли стартира от алеята пред боксовете

Гасли стартира от алеята пред боксовете

  • 5 окт 2025 | 12:23
  • 492
  • 0

Пиер Гасли с Алпин ще стартира от алеята пред боксовете в днешната Гран При на Сингапур заради проблемите, които го оставиха на пистата в първата част на квалификацията вчера.

Гасли спря на трасето заради повреда в мазителната система на двигателя, а след това екипът наруши ограниченията на закрития парк, за да отстрани повредата и затова днес французинът няма да се появи на стартовата решетка.

Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Тимът потвърди промяната и допълни, че при ремонта са били променени и настройките на колата на Гасли.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Морейра доминира в Индонезия, но Гонсалес минимизира пораженията

Морейра доминира в Индонезия, но Гонсалес минимизира пораженията

  • 5 окт 2025 | 08:57
  • 1163
  • 0
Руеда триумфира в Индонезия и грабна титлата в Moto3 за 2025 година

Руеда триумфира в Индонезия и грабна титлата в Moto3 за 2025 година

  • 5 окт 2025 | 07:59
  • 2307
  • 0
Какви стратегии можем да очакваме в Сингапур днес?

Какви стратегии можем да очакваме в Сингапур днес?

  • 5 окт 2025 | 07:28
  • 3635
  • 0
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

  • 5 окт 2025 | 07:06
  • 12914
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

Програма на уикенда за Гран При на Сингапур във Формула 1

  • 5 окт 2025 | 06:03
  • 17185
  • 1
Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

Програма на уикенда за Гран При на Индонезия в MotoGP

  • 5 окт 2025 | 06:02
  • 6539
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

  • 5 окт 2025 | 07:19
  • 13810
  • 105
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 123277
  • 196
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

  • 5 окт 2025 | 07:06
  • 12914
  • 1
Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

Един загинал и 6 ранени при катастрофа на планинско „Варна - Аладжа манастир“

  • 5 окт 2025 | 12:46
  • 2968
  • 2
Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

  • 5 окт 2025 | 07:27
  • 6973
  • 3
Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

  • 5 окт 2025 | 07:32
  • 3186
  • 1