Гасли стартира от алеята пред боксовете

Пиер Гасли с Алпин ще стартира от алеята пред боксовете в днешната Гран При на Сингапур заради проблемите, които го оставиха на пистата в първата част на квалификацията вчера.

Гасли спря на трасето заради повреда в мазителната система на двигателя, а след това екипът наруши ограниченията на закрития парк, за да отстрани повредата и затова днес французинът няма да се появи на стартовата решетка.

Тимът потвърди промяната и допълни, че при ремонта са били променени и настройките на колата на Гасли.

