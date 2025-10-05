Гасли стартира от алеята пред боксовете

Пиер Гасли с Алпин ще стартира от алеята пред боксовете в днешната Гран При на Сингапур заради проблемите, които го оставиха на пистата в първата част на квалификацията вчера.
Гасли спря на трасето заради повреда в мазителната система на двигателя, а след това екипът наруши ограниченията на закрития парк, за да отстрани повредата и затова днес французинът няма да се появи на стартовата решетка.
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?
Тимът потвърди промяната и допълни, че при ремонта са били променени и настройките на колата на Гасли.
Снимки: Gettyimages