Педро Акоста:  Знаем какви недостатъци има нашият мотор

Педро Акоста беше начело в първите 6.5 обиколки на надпреварата за Гран При на Индонезия, но в крайна сметка финишира втори зад победителя Фермин Алдегер след здрава битка с Алекс Маркес в самия край на състезанието.

След финала пилотът на КТМ заяви ясно, че в отбора му са напълно наясно с това какви са недостатъците на RC16, но не каза повече за тях. Той само благодари на всички в неговия екип, както и на тестовите пилот на КТМ Дани Педроса и Пол Еспаргаро, които полагат сериозни усилия в развитието на мотора, с който Акоста се състезава.

„Знаем какви недостатъци има нашият мотор. През целия уикенд страдахме във втория сектор, точно в него другите правеха разликата, но ние трябва да сме доволни от подиума. Вече няколко състезания имаме добър ритъм и потенциал, може би не за победата, но поне за подиума. Искам да благодаря на КТМ и на всички в моя екип, както и на Дани и Пол, които, сигурен съм, гледат по телевизията. Имаме какво да подобряваме, но не сме толкова далеч, колкото в началото на годината“, заяви пилотът на КТМ.

