  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Алекс Маркес: Изпреварванията бяха много трудни

Алекс Маркес: Изпреварванията бяха много трудни

  • 5 окт 2025 | 11:19
  • 183
  • 0
Алекс Маркес: Изпреварванията бяха много трудни

Много малко не достигна на Алекс Маркес да се пребори за второто място в Гран При на Индонезия, но въпреки това пилотът на Грезини Дукати заяви, че е доволен от представянето си на „Мандалика“ днес.

Той разкри, че е имал проблем на старта, който му е коствал няколко позиции в самото началото на надпреварата. След това обаче испанецът постепенно започна да прогресира, но призна, че изпреварванията на индонезийското трасе са били изключително трудни.

Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки
Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки

„Много съм доволен от състезанието. Допуснах грешка на старта, имах проблем и загубих доста позиции, но след това се успокоих и с всяка обиколка ставах все по-силен, но изпреварванията бяха много трудни, така че съм доволен от третото място. Поздравления за моя съотборник Фермин, който направи невероятен уикенд, невероятно състезание. За нас беше много важно да сме на подиума тук“, обясни по-малкият от братята Маркес.

Снимки: Gettyimages

