С победата си в надпреварата за Гран При на Индонезия Фермин Алдегер се изкачи на осмото място в генералното класиране в MotoGP с актив от 181 точки и изоставане от 364 спрямо лидера Марк Маркес, който отпадна още в първата обиколка на „Мандалика“.
Световният шампион си остава лидер със своите 545 пункта и има преднина от 183 пред своя по-малък брат Алекс, който завърши трети на остров Ломбок. Тройката в генералното класиране оформя двукратният шампион Франческо Баная, който също отпадна днес и изостава с 271 точки от своя съотборник в Дукати.
Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Индонезия:
Марк Маркес – 545 точки
Алекс Маркес – 362
Франческо Баная – 274
Марко Бедзеки – 254
Педро Акоста – 215
Франко Морбидели – 207
Фабио Ди Джанантонио – 191
Фермин Алдегер – 181
Фабио Куартараро – 158
Йоан Зарко – 128
Брад Биндър – 118
Раул Фернандес – 112
Лука Марини – 108
Енеа Бастианини – 89
Жоан Мир – 77
Маверик Винялес – 72
Ай Огура – 70
Джак Милър – 60
Алекс Ринс – 51
Хорхе Мартин – 34
Мигел Оливейра – 32
Пол Еспаргаро – 16
Такааки Накагами – 10
Лоренцо Савадори – 8
Аугусто Фернандес – 8
Сомкиат Чантра – 6
Алейш Еспаргаро – 0
Снимки: Sportal.bg