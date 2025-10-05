Популярни
Вход / Регистрирай се
Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Индонезия

  • 5 окт 2025 | 11:04
  • 214
  • 0
С победата си в надпреварата за Гран При на Индонезия Фермин Алдегер се изкачи на осмото място в генералното класиране в MotoGP с актив от 181 точки и изоставане от 364 спрямо лидера Марк Маркес, който отпадна още в първата обиколка на „Мандалика“.

Световният шампион си остава лидер със своите 545 пункта и има преднина от 183 пред своя по-малък брат Алекс, който завърши трети на остров Ломбок. Тройката в генералното класиране оформя двукратният шампион Франческо Баная, който също отпадна днес и изостава с 271 точки от своя съотборник в Дукати.

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Индонезия:

  1. Марк Маркес – 545 точки

  2. Алекс Маркес – 362

  3. Франческо Баная – 274

  4. Марко Бедзеки – 254

  5. Педро Акоста – 215

  6. Франко Морбидели – 207

  7. Фабио Ди Джанантонио – 191

  8. Фермин Алдегер – 181

  9. Фабио Куартараро – 158

  10. Йоан Зарко – 128

  11. Брад Биндър – 118

  12. Раул Фернандес – 112

  13. Лука Марини – 108

  14. Енеа Бастианини – 89

  15. Жоан Мир – 77

  16. Маверик Винялес – 72

  17. Ай Огура – 70

  18. Джак Милър – 60

  19. Алекс Ринс – 51

  20. Хорхе Мартин – 34

  21. Мигел Оливейра – 32

  22. Пол Еспаргаро – 16

  23. Такааки Накагами – 10

  24. Лоренцо Савадори – 8

  25. Аугусто Фернандес – 8

  26. Сомкиат Чантра – 6

  27. Алейш Еспаргаро – 0

Снимки: Sportal.bg

