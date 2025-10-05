Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Индонезия

С победата си в надпреварата за Гран При на Индонезия Фермин Алдегер се изкачи на осмото място в генералното класиране в MotoGP с актив от 181 точки и изоставане от 364 спрямо лидера Марк Маркес, който отпадна още в първата обиколка на „Мандалика“.

Световният шампион си остава лидер със своите 545 пункта и има преднина от 183 пред своя по-малък брат Алекс, който завърши трети на остров Ломбок. Тройката в генералното класиране оформя двукратният шампион Франческо Баная, който също отпадна днес и изостава с 271 точки от своя съотборник в Дукати.

Алдегер спечели първата си победа в MotoGP след глупост на Бедзеки

Пълно класиране при пилотите в MotoGP след Гран При на Индонезия:

Марк Маркес – 545 точки Алекс Маркес – 362 Франческо Баная – 274 Марко Бедзеки – 254 Педро Акоста – 215 Франко Морбидели – 207 Фабио Ди Джанантонио – 191 Фермин Алдегер – 181 Фабио Куартараро – 158 Йоан Зарко – 128 Брад Биндър – 118 Раул Фернандес – 112 Лука Марини – 108 Енеа Бастианини – 89 Жоан Мир – 77 Маверик Винялес – 72 Ай Огура – 70 Джак Милър – 60 Алекс Ринс – 51 Хорхе Мартин – 34 Мигел Оливейра – 32 Пол Еспаргаро – 16 Такааки Накагами – 10 Лоренцо Савадори – 8 Аугусто Фернандес – 8 Сомкиат Чантра – 6 Алейш Еспаргаро – 0

