100 000 долара в бонуси за Иржи Прохазка след UFC 320

Бившият шампион на UFC в полутежка категория Иржи Прохазка си заслужи не един, а два бонуса за страхотното му представяне на събитието UFC 320 по-рано днес в Лас Вегас.

Чехът нокаутира в третия рунд бившия претендент за пояса при 93-килограмовите Халил Раунтри. В първите два рунда Раунтри бе по-точен с ударите си, но в третата част боецът от Бърно обърна хода на срещата с агресивен страйкинг и усилена преса. Победата му донесе два бонуса по 50 000 долара - един за най-добро представяне на вечерта и един за най-добра битка на вечерта. Раунтри също получи допълнителна финансова премия от 50 000 долара.

“Отмъщението никога не е добро нещо. Понякога е отрова. Казвах на всички, че не бях в добра кондиция миналия път. Никой не ми повярва. Сега видяхте. Не обичам да давам извинения, но в онази вечер не бях добре, а сега съм добре”, заяви трикратният шампион на UFC след края на срещата. След това Перейра помоли всички в залата да отдадат почит към починалия брат на бившия шампион Джон Джоунс, Артур Джоунс, с минута мълчание.

Прохазка безмилостно нокаутира Раунтри

Победителят в главната битка на вечерта и нов - стар шампион в категорията, Алекс Перейра, също си заслужи бонус. Той нокаутира още в първия рунд Магомед Анкалаев и изравни резултата в директните сблъсъци помежду им.

Само за 80 секунди! Перейра нокаутира Анкалаев и си върна титлата!

Джо Пайфър отказа Абус Магомедов във вълнуващ двубой, който откри главната бойна карта. За нокдауна и последвалия събмишън американецът също прибра 50 000 щатски долара бонус.

Джо Пайфър сломи Абус Магомедов