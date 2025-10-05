Популярни
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Само за 80 секунди! Перейра нокаутира Анкалаев и си върна титлата!

Само за 80 секунди! Перейра нокаутира Анкалаев и си върна титлата!

  • 5 окт 2025 | 07:52
  • 3343
  • 5
Само за 80 секунди! Перейра нокаутира Анкалаев и си върна титлата!

Алекс Перейра си върна титлата в полутежка категория на UFC с успех с нокаут в първия рунд в главната битка на събитието UFC 320 в Лас Вегас. Боецът с прякор Поатан сломи с технически нокаут Магомед Анкалаев в битката реванш помежду им и така отново си завоюва пояса в категория до 93 килограма.

Бразилецът започна пресата още с първия гонг. Той пласира дясно кроше минута след началото на битката, а след това последва и брутален граунд-енд-паунд, който накара главния Хърб Дийн да сложи край на битката. Победата бе 13-та в общо 16 професионални ММА срещи за бившия кикбоскьор.

Припомняме, че в първата битка между двамата колоси Анкалаев надделя с единодушно съдийско решение.

“Отмъщението никога не е добро нещо. Понякога е отрова. Казвах на всички, че не бях в добра кондиция миналия път. Никой не ми повярва. Сега видяхте. Не обичам да давам извинения, но в онази вечер не бях добре, а сега съм добре”, заяви трикратният шампион на UFC след края на срещата. След това Перейра помоли всички в залата да отдадат почит към починалия брат на бившия шампион Джон Джоунс, Артур Джоунс, с минута мълчание.

