Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Бойни спортове
  3. Прохазка безмилостно нокаутира Раунтри

Прохазка безмилостно нокаутира Раунтри

  • 5 окт 2025 | 06:39
  • 374
  • 0
Прохазка безмилостно нокаутира Раунтри

Бившият шампион на UFC в полутежка категория Иржи Прохазка сътвори зрелищен нокаут в основен двубой от събитието UFC 320 в Лас Вегас. Чехът сломи бившия претендент за пояса при 93-килограмовите Халил Раунтри с нокаут в третия рунд.

Боецът от Бърно загуби първите два рунда, тъй като разчиташе предимно на финтове и контраатаки. Раунтри бе спортистът, който нанесе повече и по-силни попадения, но не успя да разклати Прохазка в първите десет минути в двубоя.

В последната част Прохазка знаеше, че изостава в съдийските карти и пое риска да се втурне напред в атака. Макар и да поемаше удари с брадичката си, чехът не спираше да върви напред и да разменя боксови комбинации с Раунтри. Нокаутиращият удар бе нанесен с ляво кроше, което просна американеца на земята.

Следвай ни:

Още от Бойни спортове

Христеа Нинова гарантира медал за България на Европейското по бокс за младежи и девойки

Христеа Нинова гарантира медал за България на Европейското по бокс за младежи и девойки

  • 4 окт 2025 | 17:26
  • 571
  • 0
Световна титла и бронз за България на Световното по самбо

Световна титла и бронз за България на Световното по самбо

  • 4 окт 2025 | 15:26
  • 595
  • 0
Боксьорите на ЦСКА спечелиха отборната титла при възрастовата група за ученици

Боксьорите на ЦСКА спечелиха отборната титла при възрастовата група за ученици

  • 4 окт 2025 | 14:50
  • 618
  • 0
Ахмед Магамаев спечели бронзов медал от турнир в Чечня

Ахмед Магамаев спечели бронзов медал от турнир в Чечня

  • 4 окт 2025 | 13:27
  • 662
  • 0
Христеа Нинова ще се боксира за медал на Европейското днес

Христеа Нинова ще се боксира за медал на Европейското днес

  • 4 окт 2025 | 12:18
  • 505
  • 1
Бивша звезда от НФЛ и брат на Джон Джоунс, Артър Джоунс, почина на 39 години

Бивша звезда от НФЛ и брат на Джон Джоунс, Артър Джоунс, почина на 39 години

  • 4 окт 2025 | 12:12
  • 1186
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

Битката на най-богатите: може ли ЦСКА да нанесе първо поражение на Лудогорец и да удари сериозно рамо на Левски?

  • 5 окт 2025 | 07:19
  • 748
  • 0
Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

Левски потрепери за кратко, но заслужи трите точки срещу Берое

  • 4 окт 2025 | 22:12
  • 109102
  • 185
Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

Чия звезда ще блесне по-ярко под нощното небе в Сингапур?

  • 5 окт 2025 | 07:06
  • 1215
  • 0
България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

България срещу №1 в света на ЕвроВолей 2026!

  • 4 окт 2025 | 23:01
  • 38888
  • 15
Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

Кой Ботев ще ликува край Врачанския Балкан?

  • 5 окт 2025 | 07:27
  • 330
  • 0
Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

Добруджа и Арда търсят спиране на лъкатушенето

  • 5 окт 2025 | 07:32
  • 79
  • 0