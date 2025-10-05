Прохазка безмилостно нокаутира Раунтри

Бившият шампион на UFC в полутежка категория Иржи Прохазка сътвори зрелищен нокаут в основен двубой от събитието UFC 320 в Лас Вегас. Чехът сломи бившия претендент за пояса при 93-килограмовите Халил Раунтри с нокаут в третия рунд.

Боецът от Бърно загуби първите два рунда, тъй като разчиташе предимно на финтове и контраатаки. Раунтри бе спортистът, който нанесе повече и по-силни попадения, но не успя да разклати Прохазка в първите десет минути в двубоя.

В последната част Прохазка знаеше, че изостава в съдийските карти и пое риска да се втурне напред в атака. Макар и да поемаше удари с брадичката си, чехът не спираше да върви напред и да разменя боксови комбинации с Раунтри. Нокаутиращият удар бе нанесен с ляво кроше, което просна американеца на земята.