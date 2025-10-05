Джо Пайфър сломи Абус Магомедов

Джо Пайфър се сблъска с трудности в началото, но успя да обърне развоя на мача срещу Абус Магомедов и да го принуди да се предаде във втория рунд. С този успех американецът даде начало на основната карта на UFC 320.

Пайфър нанесе удар, който свали Магомедов на земята. Вместо обаче да довърши с граунд-енд-паунд, той избра да премине към граплинг атака. В крайна сметка Пайфър успя да стигне до гърба на Магомедов, където приложи задушаваща хватка (rear-naked choke), която сложи край на двубоя и принуди съперника му да се предаде.

JOE PYFER GETS THE SUBMISSION WIN 🔥



Stream #UFC320 NOW on the ESPN App ▶️ https://t.co/XDkHIhKuMP pic.twitter.com/L1EWcagtVg — ESPN MMA (@espnmma) October 5, 2025

„Планът беше да се движа, но тази вечер се чувствах напълно добре“, каза Пайфър за представянето си. „Опитах тейкдаун, той ми срита задника в първия рунд, но знаехме, че ще се умори, и тогава направихме своя ход. Всички казваха, че когато започне да се уморява, ще го разбера.“