Локомотив (Мездра) спечели в Павликени и остана на върха

Локомотив (Мездра) победи в Павликени, едноименния тим с 2:1 и затвърди лидерската си позиция. Срещата е от шестия кръг на Северозападната Трета лига. Селекцията на Николай Нинов изкова успеха още до почивката. Васил Калоянов свали топката с глава, извеждайки Сергей Георгиев сам срещу вратаря и в 38-ата минута, нападателя насочи топката в мрежата на домакините. В 43-ата пък, голмайстора изведе Кристиан Грозданов, който реализира второто попадение за „железничарите“. Кристиян Дечев вкара почетния гол за Павликени от дузпа в края на двубоя.