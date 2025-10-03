Димо Атанасов: Трябва ни време

Утре едноименния тим на Павликени играе в Берковица с местния Ком. Срещата е от седмия кръг на Северозападната Трета лига.

„Предстои ни изключително тежко гостуване. Ком се движи възходящо. Победи сериозни отбори. В състава му има опитни играчи, които знаят как да печелят важни двубои. Ние все още нямаме победа в първенството. Млад отбор сме. Нужно е време за адаптация, защото някои от футболистите ни дебютират на това ниво. Не ни остава друго, освен да излезем максимално мобилизирани и да се раздаваме на терена през 90-те минути в търсене на добър резултат“, коментира пред Sportal.bg Димо Атанасов, треньор на Павликени.