Венцеслав Иванов: Павликени е традиция

Утре Ком (Берковица) приема едноименния тим на Павликени. Срещата е от седмия кръг на Северозападната Трета лига.

„Павликени е традиция в групата и може да накаже всеки. Има добри футболисти, млад отбор и амбициозен треньор Димо Атанасов. Не ни вълнуват резултатите и настоящото му класиране. Подготвяме се максимално сериозно за предстоящия двубой. Изиграхме добри мачове от началото на сезона. Важно е да печелим втора победа като гост. Ако не затвърждаваме постигнатото, полза няма. Постоянството е изключително важно. То е в основата на надграждането на всеки отбор“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком.