Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ком (Берковица)
  3. Венцеслав Иванов: Павликени е традиция

Венцеслав Иванов: Павликени е традиция

  • 3 окт 2025 | 08:20
  • 208
  • 0
Венцеслав Иванов: Павликени е традиция

Утре Ком (Берковица) приема едноименния тим на Павликени. Срещата е от седмия кръг на Северозападната Трета лига.

Павликени е традиция в групата и може да накаже всеки. Има добри футболисти, млад отбор и амбициозен треньор Димо Атанасов. Не ни вълнуват резултатите и настоящото му класиране. Подготвяме се максимално сериозно за предстоящия двубой. Изиграхме добри мачове от началото на сезона. Важно е да печелим втора победа като гост. Ако не затвърждаваме постигнатото, полза няма. Постоянството е изключително важно. То е в основата на надграждането на всеки отбор“, коментира пред Sportal.bg Венцеслав Иванов, треньор на Ком

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Още двама напуснаха ЦСКА

Още двама напуснаха ЦСКА

  • 3 окт 2025 | 01:59
  • 14880
  • 7
Димчо Ненов поема треньорския пост в Нефтохимик

Димчо Ненов поема треньорския пост в Нефтохимик

  • 3 окт 2025 | 01:34
  • 4351
  • 2
Шахтьор (Д) вкара три гола на Димитър Митов

Шахтьор (Д) вкара три гола на Димитър Митов

  • 2 окт 2025 | 23:54
  • 1703
  • 0
Капитанът на Бетис: Лудогорец може да се класира за елиминациите

Капитанът на Бетис: Лудогорец може да се класира за елиминациите

  • 2 окт 2025 | 22:44
  • 1398
  • 0
Чочев: Нека изиграем умно тежкия мач с ЦСКА и се надявам да го спечелим

Чочев: Нека изиграем умно тежкия мач с ЦСКА и се надявам да го спечелим

  • 2 окт 2025 | 22:37
  • 1465
  • 0
Риека се провали без Доминик Янков, Гидженов вдигна червен картон

Риека се провали без Доминик Янков, Гидженов вдигна червен картон

  • 2 окт 2025 | 22:26
  • 1569
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Столично дерби в "Овча купел"

Столично дерби в "Овча купел"

  • 3 окт 2025 | 08:00
  • 1256
  • 7
Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

Ще продължи ли Локо (Пд) с доброто си представяне, или Септември ще надигне глава?

  • 3 окт 2025 | 07:40
  • 2414
  • 0
Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

Лудогорец не успя да се противопостави на Бетис, шегата се превърна в реалност и Сон изпълни молбата на испанците

  • 2 окт 2025 | 21:41
  • 72009
  • 197
Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

Кошмарен срив в последната четвърт провали Везенков и компания срещу Реал Мадрид

  • 2 окт 2025 | 23:50
  • 26237
  • 8
Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

Вълнуваща вечер и някои изненади в Лига Европа

  • 2 окт 2025 | 23:57
  • 28360
  • 7
Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

Много голове и само едно нулево равенство в Лигата на конференциите

  • 2 окт 2025 | 23:56
  • 11979
  • 1