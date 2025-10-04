Нанков: Не съм доволен от хората, които започнаха, Черно море бе по-добър

Наставникът на Монтана Анатоли Нанков обяви, че не е доволен от първото полувреме на неговите футболисти при домакинската загуба с 1:3 от Черно море.
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада
"Лошо започнахме мача. След първия гол на Черно море не можахме цяло полувреме да се ориентираме, да наложим нашия стил. Черно море е опитен, добър отбор. По никакъв начин не им се противопоставихме.
Не съм доволен от хората, които започнаха. Затова направих и двете смени. Получи се до едно време, но не успяхме да играем добре и да създадем повече ситуации. Черно море е опитен отбор и бе по-добър на терена.
При моето идване Ежике дълго време лекуваше контузия. Нормално е когато губим, да заиграем с двама централни нападатели.
За нас е хубаво, че има време за подготовка. Ако можем да потренираме повече и да вземем точки", каза Нанков.
