  2. Монтана
  Нанков: Не съм доволен от хората, които започнаха, Черно море бе по-добър

Нанков: Не съм доволен от хората, които започнаха, Черно море бе по-добър

  • 4 окт 2025 | 19:53
  • 545
  • 0
Нанков: Не съм доволен от хората, които започнаха, Черно море бе по-добър

Наставникът на Монтана Анатоли Нанков обяви, че не е доволен от първото полувреме на неговите футболисти при домакинската загуба с 1:3 от Черно море.

Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада
Черно море се вклини сред лидерите с успех в Северозапада

"Лошо започнахме мача. След първия гол на Черно море не можахме цяло полувреме да се ориентираме, да наложим нашия стил. Черно море е опитен, добър отбор. По никакъв начин не им се противопоставихме.

Не съм доволен от хората, които започнаха. Затова направих и двете смени. Получи се до едно време, но не успяхме да играем добре и да създадем повече ситуации. Черно море е опитен отбор и бе по-добър на терена.

При моето идване Ежике дълго време лекуваше контузия. Нормално е когато губим, да заиграем с двама централни нападатели.

За нас е хубаво, че има време за подготовка. Ако можем да потренираме повече и да вземем точки", каза Нанков.

Снимки: Startphoto

