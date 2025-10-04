Ранен гол донесе победата на Вердер

Вердер стигна до минимална победа с 1:0 при домакинството си на Санкт Паули. Единственото попадение в мача реализира Самуел Мбангула още във втората минута. Това бе първа домакинска победа за този сезон за тима от Бремен.

Домакините поведоха много рано, след като центриране на Нийнмах бе изчистено от Смит, но на крака на Мбангула, който прати топката в мрежата. Санкт Паули опита бързо да отговори, но Хайн се справи с удар на Лаж. На другата врата Никола Васил пък отрази изстрел на Сугавара. След бурното начало мачът се поуспокои. Вердер имаше известно предимство до почивката, но опасните ситуации пред двете врати не бяха много.

Гостите започнаха по-активно втората част, а “бременските музиканти” действаха по-предпазливо. Домакините не успяха да се възползват от няколко възможности за добри контраатаки. Към края Санкт Паули заигра още по-атакуващо, но не създаде много, а в заключителните минути Вердер пропусна да отбележи втори гол.