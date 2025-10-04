Популярни
Топ 10 на изпълненията от кръг №2 в Евролигата

  • 4 окт 2025 | 17:43
  • 557
  • 0

Вторият кръг от Евролигата вече завърши, а атрактивни изпълнения по терените в баскетболните зали отново не липсваха.

Сред тези, които попаднаха в Топ 10 на "турнира на богатите" са такива на Надир Хифи от Париж, асистенция на Майк Джеймс от Монако, убийствена забивка на центъра на Олимпиакос Костас Адетокоунбо, изключително атрактивно изпълнение от Моузес Райт в залата на Жалгирис и мощно разтрисане на коша от една от звездите на Партизан Тайрик Джоунс, както и други.

Кои отигравания попаднаха сред най-добрите от последните два дни, вижте в нашето видео!

