Славия и Ботев (Враца) уредиха контрола по време на паузата

Славия ще има приятелски мач по време на паузата за мачовете на националните отбори. "Белите" ще играят контрола с Ботев (Враца) на 11 октомври (събота) от 13:30 часа на стадион "Александър Шаламанов".

Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

В петък столичани победиха с 2:0 у дома Локомотив (София) и прекъснаха серията си от четири поредни срещи без успех в efbet Лига. Треньорът Златомир Загорчич отново потвърди, че е в обтегнати отношения с президента на клуба Венцеслав Стефанов.