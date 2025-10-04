Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Славия
  3. Славия и Ботев (Враца) уредиха контрола по време на паузата

Славия и Ботев (Враца) уредиха контрола по време на паузата

  • 4 окт 2025 | 16:21
  • 383
  • 1
Славия и Ботев (Враца) уредиха контрола по време на паузата

Славия ще има приятелски мач по време на паузата за мачовете на националните отбори. "Белите" ще играят контрола с Ботев (Враца) на 11 октомври (събота) от 13:30 часа на стадион "Александър Шаламанов".

Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски
Славия триумфира над Локо (София) с помощта на спорен гол, Делев с куп пропуски

В петък столичани победиха с 2:0 у дома Локомотив (София) и прекъснаха серията си от четири поредни срещи без успех в efbet Лига. Треньорът Златомир Загорчич отново потвърди, че е в обтегнати отношения с президента на клуба Венцеслав Стефанов.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 12168
  • 19
ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Лудогорец

ПриСтрастните прогнози на Футболинките за ЦСКА - Лудогорец

  • 4 окт 2025 | 15:12
  • 2010
  • 3
Албан Буши повика играч на ЦСКА

Албан Буши повика играч на ЦСКА

  • 4 окт 2025 | 15:03
  • 1371
  • 1
Берое отново няма да разчита на основен халф

Берое отново няма да разчита на основен халф

  • 4 окт 2025 | 14:51
  • 847
  • 0
Топчо записа магистратура

Топчо записа магистратура

  • 4 окт 2025 | 14:26
  • 1471
  • 2
Левски без четирима срещу Берое, Алдаир и Охене се завръщат

Левски без четирима срещу Берое, Алдаир и Охене се завръщат

  • 4 окт 2025 | 13:19
  • 7635
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

Спартак (Варна) спря победната серия на ЦСКА 1948

  • 4 окт 2025 | 17:15
  • 12168
  • 19
Монтана 0:0 Черно море

Монтана 0:0 Черно море

  • 4 окт 2025 | 17:42
  • 1637
  • 0
Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

Защитник на Левски заменя бивш играч на ЦСКА 1948 в националния отбор за мачовете с Турция и Испания

  • 4 окт 2025 | 12:23
  • 24172
  • 18
Арсенал 1:0 Уест Хам, Райс наказа бившия си отбор

Арсенал 1:0 Уест Хам, Райс наказа бившия си отбор

  • 4 окт 2025 | 17:01
  • 2650
  • 1
Манчестър Юнайтед 2:0 Съндърланд, Шешко удвои аванса

Манчестър Юнайтед 2:0 Съндърланд, Шешко удвои аванса

  • 4 окт 2025 | 17:35
  • 3935
  • 3
Втора лига на живо: Пирин води срещу "акулите"

Втора лига на живо: Пирин води срещу "акулите"

  • 4 окт 2025 | 17:20
  • 7044
  • 4