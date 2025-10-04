Популярни
  3. Маргарита Гунчева остава част от шампионския състав на Марица

Маргарита Гунчева остава част от шампионския състав на Марица

  • 4 окт 2025 | 13:23
Маргарита Гунчева остава част от шампионския състав на Марица

Маргарита Гунчева остава част от шампионския състав на женския волейболен отбор на Марица и през сезон 2025-2026, обявиха от клуба.

През изминалия сезон тя спечели златен дубъл - шампионска титла и Купа България с "жълто-сините" и има зад гърба си четири шампионски титли и три Купи на България.

"С младостта и таланта си Маргарита ще допринася за успехите на Марица в двубоите от НВЛ, Купа България и Шампионската лига! Пожелаваме ѝ много успехи през новия сезон!", написаха от тима в социалните мрежи.

Ванеса Агбортаби остава в Марица и през новия сезон
Ванеса Агбортаби остава в Марица и през новия сезон

Посрещачката Ванеса Агбортаби също остава във волейболния шампион Марица (Пловдив), както и разпределителката Лора Славчева.

