Ванеса Агбортаби остава в Марица и през новия сезон

  • 3 окт 2025 | 11:59
  • 371
  • 0
Ванеса Агбортаби остава в Марица и през новия сезон

Посрещачката Ванеса Агбортаби остава във волейболния шампион при жените Марица (Пловдив) и през новия сезон, съобщиха от клуба.

През изминалата кампания тя спечели шампионската титла и Купа България с „жълто-сините“ и беше част от отбора, който за първи път премина груповата фаза на Шампионската лига.

Германската състезателка има богат международен опит – играла е за клубове в родината си, Израел, Гърция и Франция, включително Макаби (Хайфа), с който печели Купата на Израел, и Потсдам, с който е сребърна медалистка от първенството на Германия. Има мачове и за националния отбор на своята страна.

"С класа и опит Ванеса ще помага на Марица в двубоите за НВЛ, Купа България и Шампионската лига", написаха от Марица.

