  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  Бедзеки: Трябва да разберем какво се случи на старта

Бедзеки: Трябва да разберем какво се случи на старта

  • 4 окт 2025 | 11:29
  • 220
  • 0

Марко Бедзеки трябваше да се поизпоти сериозно, за да спечели спринта на пистата „Мандалика“ в Индонезия след кошмарни старт, който той направи от полпозишъна.

Доминаторът от началото на уикенда на остров Ломбок потъна до осмото място в средата на първия тур, но след това успя да си проправи път до челото и поведе само половин обиколка преди финала. След него пилотът на Априлия заяви, че в отбора му трябва да направят хубав анализ на случилото се, за да предотвратят подобен лош старт в състезанието утре.

Марко Бедзеки превъзмогна кошмарен старт, за да спечели спринта в Индонезия
Марко Бедзеки превъзмогна кошмарен старт, за да спечели спринта в Индонезия

„Фантастично състезание. Трябва да разберем какво се случи на старта, защото аз загубих много време, но след това бях толкова сигурен и толкова бърз. Фермин се беше откъснал напред и не очаквах да го настигна, но не се отказах и беше фантастично. Изморен съм, но беше невероятно. Дадох всичко от себе си в последната обиколка, защото исках тази победа толкова много. Битката беше фантастично, поздравления и на него, както и на всички в Априлия, сега ние гледаме напред към състезанието утре“, заяви Бедзеки.

Снимки: Gettyimages

