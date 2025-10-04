Бедзеки: Трябва да разберем какво се случи на старта

Марко Бедзеки трябваше да се поизпоти сериозно, за да спечели спринта на пистата „Мандалика“ в Индонезия след кошмарни старт, който той направи от полпозишъна.

Bez hypes up the crowd after that incredible performance 🔥#IndonesianGP 🇮🇩 pic.twitter.com/LdL02BKpUf — MotoGP™🏁 (@MotoGP) October 4, 2025

Доминаторът от началото на уикенда на остров Ломбок потъна до осмото място в средата на първия тур, но след това успя да си проправи път до челото и поведе само половин обиколка преди финала. След него пилотът на Априлия заяви, че в отбора му трябва да направят хубав анализ на случилото се, за да предотвратят подобен лош старт в състезанието утре.

Марко Бедзеки превъзмогна кошмарен старт, за да спечели спринта в Индонезия

„Фантастично състезание. Трябва да разберем какво се случи на старта, защото аз загубих много време, но след това бях толкова сигурен и толкова бърз. Фермин се беше откъснал напред и не очаквах да го настигна, но не се отказах и беше фантастично. Изморен съм, но беше невероятно. Дадох всичко от себе си в последната обиколка, защото исках тази победа толкова много. Битката беше фантастично, поздравления и на него, както и на всички в Априлия, сега ние гледаме напред към състезанието утре“, заяви Бедзеки.

Снимки: Gettyimages